Nelson da Luz despede-se do V. Guimarães: «Foi aqui que evoluí e me tornei mais forte»

O angolano Nelson da Luz despediu-se do V. Guimarães, depois de no passado fim-de-semana os vimaranenses, da China."Foram quatro épocas a vestir o rei ao peito, o clube que viu em mim potencial e me depositou confiança após sair de Angola. Foi aqui que cresci como jogador e pessoa e onde o meu sucesso, mas sobretudo os meus erros, me tornaram um jogador e uma pessoa melhor ao longo do tempo. Foi aqui que evoluí e me tornei um Nelson mais forte", começou por escrever, na rede social Instagram."A todos aqueles que sempre acreditaram em mim e me trataram com extremo respeito e carinho fica aqui o meu mais sincero obrigado, dizer que isso teve sempre muita importância e que sempre dei o melhor de mim em campo. Nunca me esquecerei de vocês, Vitorianos. Muito obrigado a todos e quem sabe, até um dia", acrescentou.