Nélson da Luz: «Saída de Moreno foi uma surpresa e esta vitória é dedicada a ele»

Autor do golo da vitória do V. Guimarães diante do Gil Vicente , o angolano Nélson da Luz assumiu-se radiante pelo momento individual e aproveitou para dedicar o triunfo sobre os gilistas ao antigo técnico Moreno."É um sentimento que não sei explicar. Com o apoio dos adeptos, a nossa emoção, adrenalina aumenta. O apoio deles é muito importante, graças a eles é que conseguimos esta vitória. Encarámos esta partida com muita determinação e força. Foi uma surpresa a saída do Moreno e esta vitória é dedicada a ele", assumiu o avançado, de 25 anos, à SportTV.Questionado sobre as ambições da equipa, o angolano foi claro. "A nossa ambição é estar sempre nos primeiros classificados do campeonato e lutar para ir à Europa". Já no plano individual, a ideia é clara: "Estou muito satisfeito, tenho treinado muito, tenho conselhos dos treinadores que me apoiam sempre. É uma emoção que não sei explicar. É algo muito bom sair do primeiro jogo com uma vitória."