Ni Rodrigues e Gonçalo Nogueira chamados por Moreno aos treinos da pré-época

Ni Rodrigues, um defesa-central de 20 anos e Gonçalo Nogueira, um médio de 19 anos, foram integrados esta manhã nos trabalhos da pré-época plantel principal do V. Guimarães.Os dois jovens juntaram-se ao médio Diogo Sousa, ao extremo Jota Pereira e ao avançado Rodrigo Duarte, jogadores da equipa B que também estão à disposição de Moreno Teixeira neste início dos trabalhos de 2023/24.Recorde-se que Alisson Safira está a treinar com limitações, assim como Jota Pereira, que foi operado no ano passado. Telmo Arcanjo está entregue aos cuidados do departamento médico, após cirurgia ao joelho direito.