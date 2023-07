Nuno Leite lança objetivos para 2023/24: «Fazer melhor do que no ano passado»

Em dia de regresso aos trabalhos, Nuno Leite, vice-presidente para o futebol do V. Guimarães, foi o porta-voz da ambição dos conquistadores para a nova temporada. Com um grupo de trabalho maioritariamente composto por nomes que transitam da época anterior, o dirigente mostra-se satisfeito pelo sinal de continuidade dado pelo clube."É bastante positivo chegar aqui hoje e ver um grupo em que as caras são quase todas elas conhecidas, temos muitos jogadores identificados com o clubee com os seus valores. Temos um grupo que não nasce do zero, que tem uma estrutura preparada, e que será liderado por uma equipa técnica em quem depositamos total confiança. Temos uma expectativa enorme que nos podem ajudar a cumprir uma época muito boa para o Vitória", começou por referir Nuno Leite, em declarações aos meios do clube, que aproveitou para destacar também o trabalho invisível feito nos bastidores."Aquilo que não se vê, a soma dos pequenos detalhes, irá ajudar o Vitória a fazer uma boa época, a fazer com que a bola entre mais vezes. Fizemos algumas obras na Academia, reforçamos a estrutura, melhoramos a tecnologia, também acrescentamos na componente humana. Teremos alguém que nos vai ajudar mais na performance, porque o alto rendimento é importante. Com a soma de vários pequenos detalhes, a união do grupo de trabalho, o espírito conquistado por todos e superiormente orientado pelo Moreno e pela sua equipa técnica podemos conquistar os objetivos, que passam claramente por fazer melhor do que no ano passado", afirmou, antes de frisar: "Nesta fase inicial, estamos focados já no jogo de dia 27, para que essa caminhada comece bem, porque é importante para o Vitória que assim seja. No global queremos fazer melhor do que no ano passado. Temos um mês intenso de trabalho pela frente. Vamos trabalhar afincadamente, todos os dias, para que no primeiro jogo oficial possamos estar na máxima força e na melhor forma."Já no momento de deixar uma mensagem aos sócios, Nuno Leite pediu mais daquilo que este têm dado à equipa. "Não é preciso dizer nada aos sócios. Acreditem na equipa. Saibam compreender os momentos difíceis, como fizeram na época passada, em que a massa associativa foi fundamental para que muitos jogos mudassem. Que aquela imagem fantástica do último jogo em casa nos acompanhe em todos os jogos esta época, a simbiose perfeita entre os adeptos e os jogadores. Vai ser fundamental para o Vitória ter uma época de sucesso", ressalvou, deixando a garantia: "Este grupo promete respeitar o símbolo e defendê-lo até à morte."O V. Guimarães regressou esta segunda-feira aos trabalhos, com a realização dos habituais exames médicos e testes físicos. Do lote dos 26 jogadores presentes, Ibrahima Bamba, Rúben Lameiras e Janvier foram as ausências notadas.