Nuno Santos e a chegada ao V. Guimarães: «O maior desafio da minha carreira»

Nuno Santos foi apresentado como reforço do V. Guimarães, esta quarta-feira, e à chegada não escondeu o entusiasmo por este passo. O médio considerou mesmo que este é o maior desafio da carreira e disse-se ansioso para começar."Olho para o Vitória como um clube grande. Estou muito contente por esta mudança. É o passo perfeito para poder relançar a carreira. Estou pronto para dar tudo pelo clube, com toda a minha alma e empenho.""Este será claramente o maior desafio da minha carreira como sénior. Será um prazer representar este clube. Também foi um grande desafio jogar nos Estados Unidos, mas isso é incomparável com esta mudança, com um clube com a dimensão do Vitória. Será tudo diferente. É clube especial, com adeptos fervorosos. É um grande desafio.""Escolhi o Vitória SC por ser um clube grande, ganhador e por ter uma massa adepta inacreditável. Com a ajuda do mister Moreno Teixeira e do resto do plantel, acredito que poderemos alcançar grandes objetivos.""Não vai ser fácil encaixar nesta equipa. Há muita qualidade e são várias as opções para o meio-campo, mas isso são sempre fatores positivos. Nenhum jogador consegue ser grande sozinho. Havendo bons jogadores em todas as posições, crescemos sempre de forma significativa, em todos os sentidos. A concorrência interna é sempre salutar, faz-nos crescer todos os dias. Estou ansioso por começar.""Já tive uma experiência internacional pelo Paços de Ferreira e, naturalmente, levei em conta o facto de o Vitória SC se ter apurado para a Conference League. Um clube com esta dimensão vai por certo encarar todos os jogos para ganhar nessa competição, com o intuito de ir o mais longe possível na competição. Isso também foi levado em conta.""Sinceramente, imagino-me a ganhar um troféu pelo Vitória SC. É um clube com um passado grandioso; acredito que a equipa tem capacidade para alcançar coisas bonitas".""Estou ansioso por jogar no Estádio D. Afonso Henriques como jogador do Vitória SC. Aqui vive-se um ambiente diferenciado. É bom estar do lado em que somos apoiados e não engolidos. Só penso em ajudar a equipa o máximo possível"."Não é qualquer um que consegue ser jogador do Vitória SC. A exigência dos adeptos é grande, mas os jogadores devem saber lidar com isso de forma positiva. Só assim se conseguem conquistar coisas grandes no futebol. Essa pressão vinda das bancadas é sempre saudável. Um clube como o Vitória SC nunca pode satisfazer-se com um empate. Tem sempre que procurar ganhar em todos os jogos."