Nuno Santos: «Temos conseguido manter o nível apesar da turbulência»

Como parte da iniciativa Conquistadores on Tour, Nuno Santos e Ricardo Mangas, do V. Guimarães, visitaram ao início da tarde desta quarta-feira a Escola Primária António Lopes, na Póvoa de Lanhoso, acompanhados pelo vice-presidente Nuno Leite. Durante a visita, os jogadores conviveram com os jovens estudantes e responderam também a várias questões dos mesmos.À margem do evento, o médio Nuno Santos falou aos jornalistas presentes e fez um ponto de situação após nova mudança de treinador, reconhecendo que a paragem para as seleções será benéfica. "Todos os treinadores têm a sua ideia e modelo de jogo, mas com o tempo vamos assimilar cada vez melhor as ideias dos treinadores. Obviamente que quanto mais rápido melhor. Com algumas delas já estamos completamente identificados, mas vamos consolidando o processo com o passar do tempo", referiu o jogador, de 24 anos, que se mudou este verão para Guimarães, explicando depois o segredo para a boa classificação apesar das mudanças de treinador."Temos um grupo muito forte, uma família. Apesar da turbulência, temos conseguido manter o nível. Toda a estrutura é muito forte e tem estado sempre ao lado dos jogadores. Isso, no final, só pode dar bom resultado", disse, sendo mais cauteloso no momento de traçar nova qualificação europeia como uma meta: "O objetivo é todos os dias ser melhor, pensando jogo a jogo, e chegar ao fim sabendo que demos tudo para alcançar a melhor classificação possível. Sabemos da grandiosidade do V. Guimarães. Queremos e trabalhamos todos os dias para dar alegrias à massa adepta. O objetivo é conseguir a melhor pontuação possível."Nuno Santos foi também questionado sobre as palavras de Nuno Leite, que garantiu aos alunos presentes que o V. Guimarães será campeão nos próximos anos, depois de não o ter conseguidos nos primeiros 100 de existência. "Por mim era já amanhã, mas sabemos que estamos num campeonato muito competitivo. Como é óbvio, todos nós e todos os vitorianos ambicionam esse momento, mas será algo complicado e pelo qual teremos de lugar muito para conseguir. Concordo que nos próximos 100 anos o Vitória vai festejar esse título", finalizou.O V. Guimarães realiza esta quarta-feira, pelas 20 horas, um encontro particular com o Maria da Fonte, na Póvoa de Lanhoso.