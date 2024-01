«O novo Grealish joga em Portugal»: Jota Silva em destaque na imprensa italiana

Pouco a pouco, o nome de Jota Silva vai ganhando espaço no panorama internacional. O bom momento que o avançado do V. Guimarães atravessa tem merecido a atenção de vários emblemas dos principais campeonatos europeus, facto que tem também centrado olhares da imprensa de alguns países.Ora, o mais recente trabalho sobre Jota Silva chega de Itália, por intermédio do jornal 'La Gazzetta dello Sport', que, através de um extenso artigo, aborda o crescimento do camisola 11 dos vitorianos."O novo Grealish joga em Portugal", pode ler-se logo na primeira linha da reportagem que percorre toda a carreira de Jota e que, em vários momentos, o compara ao craque dos citizens. "Move-se como o extremo do Manchester City e joga na mesma função", acrescenta ainda o jornal italiano.De resto, o artigo passa em revista o caminho do jogador desde o começo pelo Sousense até à explosão no Vitória, com especial ênfase para os números atuais. Jota Silva, recorde-se, leva já nove golos e seis assistências na presente temporada, liderando, em simultâneo, a lista de melhores marcadores dos minhotos e a lista de mais passes para finalização.