Oficial: Charles assina dois anos pelo V. Guimarães

O V. Guimarães oficializou esta tarde a contratação de Charles, confirmando uma notícia queavançou em 1ª mão na sua edição em papel no passado dia 20. O guarda-redes brasileiro assinou um contrato de duas épocas a custo zero e sem cláusula de rescisão, regressando ao futebol português, depois de uma época no Chipre ao serviço do Olympiakos Nicósia."Estou muito feliz por estar no Vitória. Faltam-me palavras para descrever a dimensão deste clube e que nem preciso de falar. Espero corresponder e, juntamente com os meus companheiros, retribuir tudo aquilo que se espera do Charles para esta época", disse o guarda-redes de 29 anos nas suas primeiras declarações aos meios do V. Guimarães."Temos bons guarda-redes, sei e entendo o que carinho que existe pelo Varela. É um excelente guarda-redes. Tenho uma afinidade muito grande com ele e também inspiro-me nele e no profissional que é. Venho aqui para acrescentar, para somar e tudo isso é em prol do Vitória", registou ainda o brasileiro, referindo-se obviamente a Bruno Varela, o habitual titular da baliza dos vitorianos.Charles assume o seu regresso "em grande" ao futebol português, depois de seis épocas no Marítimo e uma no Vizela: "Quando recebi o convite do Vitória nem pensei duas vezes e disse logo que aceitava. Aliás, ficou na minha memória sempre que vim jogar a Guimarães e percebi que se trata de um clube grande, gigantesco. Todo o jogador tem o objetivo de estar num clube grande e hoje sinto-me realizado de estar num gigante de Portugal. Quando estive no Vizela já sabia disso e sei que Guimarães é uma cidade muito boa para viver, onde os adeptos vivem com muito entusiasmo o futebol."O guarda-redes assumiu também a "grande responsabilidade" de ser guarda-redes do V. Guimarães: "São grandes nomes que já passaram e tem agora um grande nome que está na baliza do Vitória. Não digo que será um peso, mas é uma responsabilidade muito grande ser guarda-redes do Vitória. Há uma cobrança interna para estarmos a dar sempre o nosso melhor. Mas estou muito motivado e os adeptos podem esperar do Charles a dar sempre o seu melhor. Todos os jogadores querem estar num clube como o Vitória e estou a ter esta oportunidade. Estou a realizar um sonho ao ingressar num clube tão gigante como é o Vitória.""As ambições são as melhores possíveis e os objetivos são os que o clube determinar e sempre a respeitar as hierarquias e quem já está na frente, mas também estou à procura do meu espaço e oportunidade dentro do clube", concluiu Charles.