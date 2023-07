Oficial: Gilberto Freitas é o novo diretor da formação do V. Guimarães

O V. Guimarães oficializou o acordo com Gilberto Freitas como novo diretor técnico geral do departamento de futebol de formação. Trata-se de um regresso ao clube do antigo treinador que volta ao Vitória "com a missão de dar continuidade ao bom trabalho que desenvolveu nos últimos anos, com aproveitamento na equipa principal", conforme se pode ler na nota oficial do clube.Aquele que é o sucessor de Rui Borges está de regresso ao Vitória, depois de ter desempenhado o cargo de coordenador técnico do FC DAC 1904, da Eslovénia. Trabalhou ainda como adjunto na Académica e no Grasshopers, da Suíça, além de ter orientado os sub-19 do Ohod Clube, da Arábia Saudita, onde foi igualmente coordenador da formação. O novo responsável pelo futebol de formação do Vitória integrou, no passado, as equipas técnicas dos sub-23, sub-19 e sub-15 do clube, além de ter trabalhado nas equipas de futebol 7.