Oficial: V. Guimarães contrata Telmo Arcanjo

O V. Guimarães oficializou, esta sexta-feira, o acordo com Telmo Arcanjo. O médio assinou um contrato válido por quatro temporadas, até junho de 2027.Telmo Arcanjo, de 21 anos, chega aos vimaranenses proveniente do Tondela, com quem tinha terminado contrato. A SAD liderada por António Miguel Cardoso não revelou os montantes envolvidos no negócio, mas os beirões, em comunicado, anunciaram o "acordo com o Vitória Sport Clube" para a "maior transferência da história do clube referente a um atleta proveniente da formação".O médio apenas será opção para Moreno Teixeira em janeiro, uma vez que sofreu uma lesão grave no joelho direito e enfrenta uma longa paragem que o impedirá de jogar pelo V. Guimarães até ao final de 2023. Telmo Arcanjo sofreu uma rotura total do ligamento cruzado anterior, além de uma rotura parcial do ligamento colateral medial do joelho direito, no decorrer do jogo com o FC Porto B, da 33.ª e penúltima jornada da Liga Portugal 2.