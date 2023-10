Paulo Turra de saída do comando técnico do V. Guimarães

Paulo Turra está de saída do comando técnico do V. Guimarães, confirmou. O técnico brasileiro tinha sido contratado no final de agosto para ocupar a vaga deixada em aberto pela saída de Moreno.O treinador brasileiro, de 49 anos, deixa o cargo sem nunca ter convencido os exigentes adeptos do clube. A sua contratação causou desconfiança desde a primeira hora. O facto de não ver as suas habilitações equiparadas ao curso UEFA Pro (Nível IV), o que o impedia de assumir a liderança da equipa no banco, foi igualmente motivo de contestação.Desta forma, Paulo Turra sai do Vitória após apenas seis jogos no comando da equipa principal, nos quais somou duas vitórias, um empate e três derrotas, uma das quais que ditou o afastamento da Allianz Cup.