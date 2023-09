Paulo Turra e o jogo com o Casa Pia: «Objetivo é dar uma vitória de presente a todos vitorianos»

Em dia de aniversário doi clube, Paulo Turra fez esta sexta-feira a antevisão jogo de amanhã do V. Guimarães com o Casa Pia, uma partida da 6.ª jornada da Liga Betclic que se disputa a partir das 18 horas, em Rio Maior."Gostaria de abrir a conferência com os parabéns ao Vitória pelos 101 anos que celebra, de muitas glórias, muitas lembranças boas. Como jogador do clube em 2004/2005, tivemos um ano memorável. Não começamos bem essa época, mas depois conseguimos recolocar o Vitória nas competições europeias. Como treinador, sinto-me muito grato e orgulhoso por esta oportunidade e parabenizo o Vitória pelos seus 101 anos. É uma história muito vitoriosa, muito honrosa, os vitorianos estão felizes pelo momento que o clube passa.O que nós temos de fazer neste jogo é ter convicção no trabalho, sempre sabendo que não é uma mudança fácil. Independentemente de onde o Vitória jogar, vai sempre jogar para vencer. Somos profissionais, temos de honrar a camisola do Vitória e jogar com intensidade, inteligência. Até aos 80 minutos, estávamos a fazer uma belíssima partida frente ao Portimonense, infelizmente aconteceu aquele resultado. É na dor que aprendemos e evoluímos. Esperamos que aqueles 10 minutos finais não se repitam mais no futuro.""As oportunidades do adversário deveram-se à nossa ânsia de fazer o golo. É um grupo em formação, estas oscilações vão acontecer. Temos de valorizar muito o que foi feito até aos 80 minutos, porque foi uma equipa intensa, que jogou para a frente. Nesses dois lances aconteceram fatalidades e acabou por acontecer uma derrota pesada. Não baixamos a cabeça, tiramos as ilações, queremos evoluir para que esses detalhes, esses erros, não aconteçam mais.""Três derrotas são três derrotas, ainda para mais num clube como o Vitória, mas vamos jogar como temos procurado fazer sempre, tirando o jogo da Taça da Liga. Nos outros três jogos mostramos a cara do Vitória que eu quero, a olhar para a frente. Cumprem-se 30 dias desde que cheguei, completamos a 22.ª sessão. Começamos a evoluir, deixamos de nos preocupar com a parte física, de carga, porque chegamos ao ponto que podemos. Agora evoluímos mais para a parte tática. Procuramos dar mais atenção às ações com a bola. Vamos sempre jogar para a frente, diante de um adversário que tem as suas características. Em nenhum momento vamos baixar as linhas, deixar o adversário sair a jogar, queremos ser uma equipa a fazer pressão, a forçar o erro. Queremos ser verticais para que possam aparecer as oportunidades. Estaremos preparados para as concretizar.""Evoluir no nosso jogo, aproveitar as oportunidades que com certeza vão surgir e estar mais atentos nos detalhes. O trabalho está a ser realizado, os jogadores estão mais sabedores e entendedores do processo. Tenho muita convicção e entendo que as coisas não surgem num estalar de dedos. É um grupo jovem, com potencial enorme para evoluir. O nosso objetivo é dar de presente a todos vitorianos uma vitória.""O André André está operacional. Não podemos contar com o Dani. Podia jogar se fosse num processo de sacrifício, mas temos um plantel alargado. O Mikel também não está recuperado. Estamos a ter mais cuidado. O departamento médico vai explicar no momento certo."