Paulo Turra e o jogo com o Portimonense: «Temos qualidade e vamos dar a resposta»

Paulo Turra fez este sábado a antevisão do jogo de amanhã com o Portimonense, uma partida da 5.ª jornada da Liga Betclic, que se disputa a partir das 18 horas no estádio D. Afonso Henriques."Conversámos muito durante a semana, trabalhámos muito tanto na parte técnica como na táctica e individual. Temos de ser uma um equipa mais intensa. Amanhã é o quarto jogo, dentro disso tivemos um resultado atípico na Luz, pelo contesto em que aconteceu, mas a nossa resposta tem de ser dada dentro do campo com intensidade. O processo de treinos está em evolução. Temos de colocar em prática as ideias e comportamentos que temos trabalhado. Demos ainda mais ênfase na ideia e nos comportamentos que fazem a ideia de jogo evoluir. Temos de ser uma equipa intensa, não uma equipa passiva com a bola. Não podemos jogar para o lado, para trás. Temos de ter a posse, mas ser verticais e atacar a linha. Temos qualidade e vamos dar a resposta.""Acredito que independentemente do ambiente que vai estar, temos é de ser uma equipa com intensidade, agressiva, com uma ideia clara de jogo, com os seus comportamentos conforme o que estamos a trabalhar nos treinos. Vamos fazer com os que os adeptos façam a diferença. Sabemos bem o que é jogar no Vitória, não há outra maneira. Assumimos as nossas responsabilidades e se formos uma equipa intensa, com um jogo agressivo com certeza os adeptos estarão do nosso lado e farão a diferença.""Se encontrarmos uma equipa com uma linha baixa, com uma linha de cinco, temos é de colocar em prática o que treinamos durante a semana. Batemos muito nessa tecla, desde que aqui cheguei uma das questões que mais tenho trabalhado é que temos de ter alternativas. Temos de ter uma ideia em que possamos atacar o espaço, a profundidade, jogar entre linhas, com posse. O que entendo do futebol moderno é que tem de ter intensidade, não abro mão disso. Estando adaptados aos momentos do jogo, é lógico que a possibilidade da vitórias fica mais próxima. Mas, para isso temos de ter todas as ações com intensidade.""É uma equipa que tem muitos jogadores brasileiros, que tem qualidade, tem uma sequência de trabalho. Ainda não venceu no campeonato, mas o futebol está muito equilibrado. A responsabilidade da equipa técnica é potenciar dentro da ideia de jogo que se tem. O Portimonense tem uma equipa que é alta, com atletas agressivos na bola aérea, que tem as suas ideias. É uma equipa com muitos brasileiros, que se movimenta muito, que trabalha muito a bola. Vamos fazer com que a nossa ideia seja potenciada através do trabalho que realizamos durante a semana.""O Afonso está totalmente recuperado, treinou normalmente esta semana, está apto a jogar."