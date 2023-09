Paulo Turra e o jogo com o Tondela: «Não podemos pensar que está num escalão inferior»

Paulo Turra fez esta sexta-feira a antevisão do jogo de amanhã com o Tondela, que pode dar o apuramento para a fase de grupos da Taça da Liga. A partida disputa-se em Guimarães, a partir das 20h30."Não é bom perder o jogo mas a semana de trabalho foi muito boa como têm sido estas primeiras semanas. Foi uma semana em que trabalhámos com mais intensidade, aumentámos as nossas métricas para que possamos ter uma equipa intensa do primeiro ao último minuto. Temos de andar, é isso que fizemos. Os atletas estão motivados, com o foco em ganhar o jogo.""É ganhar. Mas, para isso temos de confirmar a presença na fase de grupos no jogo de amanhã. Independentemente de quem está do outro lado, respeitamos, mas queremos ganhar. Passa a passo, a Taça da Liga é um objetivo nosso e queremos conquistar o título.""Em nenhum momento podemos pensar que se trata de uma equipa de um escalão inferior ou na posição em que se encontra. Temos de nos focar no nosso jogo. Jogamos em casa e apoveito para convocar os nossos adeptos para estarem em nossa casa para estabelecermos uma parceria ainda mais forte. Queremos ter um caldeirão, juntos para pensar numa vitória frente ao Tondela.""Vamos ter o Vitória com a mesma imagem dos últimos dois jogos que tivemos. Frente ao Benfica, até estarmos em igualdade numérica demos uma boa resposta. O Vitória é uma equipa intensa sob o meu comando, que ataca o espaço, que com a bola impõe. Podem ter a certeza que na maior pare do jogo o Vitória vai ser uma equipa intensa, que vai ter a boal e que sabe o que vai fazer com a bola. Essa é a cara do Vitória.""Independentemente dos atletas que escolher, o Vitória vai apresentar-se na força máxima. A Taça da Liga é para se ganhar. Para estarmos na fase de grupos, temos de vencer amanhã. Será a melhor equipa disponível.""A minha parte como treinador é as equivalências. Tenho o Pro da CBF e da CONMEBOL. Mas, os órgãos superiores acham que neste momento não posso. Lógico que fico um pouco limitado, mas não é um impedimento para as que as coisas não aconteçam. O importante é que estou aqui como treinador efetivo no campo, nos treinos. Dentro das limitações que são impostas, que respeito e entendo, consigo passar as informações e interagir com as atletas. A qualificação no papel não é reconhecida para ser o treinador principal, mas toda a gente sabe que sou o treinador principal. O trabalho que realizamos durante semana faz com que isso seja mais um detalhe, que não será impedimento em algum momento.""É muito importante. Foi uma indicação do clube, prontamente aceitei. É um vitoriano, jogou no clube, treinou o clube como adjunto, tem a alma vitoriana. Com certeza vai auxiliar-nos bastante no trabalho que estamos a desenvolver."