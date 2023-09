Paulo Turra: «Esperamos dar o próximo passo e efetivar as oportunidades de golo»

Paulo Turra fez teste sábado a antevisão do jogo com o Estoril, uma partida da 7.ª jornada da Liga Betclic, que se disputa amanha, a partir das 18 horas, no Estádio D. Afonso Henriques."Espero que possamos materializar as oportunidades que estamos a conseguir criar em golos, e que possamos fazer a nossa massa associativa feliz. Esperamos manter uma equipa intensa, que sufoca o adversário, que durante todos os jogos, tirando o Benfica, que foi atípico, teve sempre mais posse de bola, mais remates, mais oportunidades. Esperamos dar o próximo passo e efetivar essas oportunidades em golos.""Sinto que há um processo que estamos a conduzir dentro do protocolo de trabalho que estamos a ter. Estamos confiantes que a bola vai continuar a chegar e que vamos estar mais efectivos. Não é só os atacantes que estão em causa,mas sim todos os jogadores. É uma questão de processo, estou muito confiante.""É lógico que trabalhar sobre vitórias é muito melhor. Os jogadores estão mais cientes e a entender melhor a minhas ideias de jogo. A prova disso são os números dos jogos. Há uma evolução. Os jogadores trabalharam muito bem o penúltimo e último toque, estamos mais confiantes, ainda mais porque vamos jogar em casa, diante dos nossos adeptos.""Podemos aproveitar potencializando o nosso jogo. O Estoril teve essa troca no comando técnico, já venceu fora de casa. É uma equipa que marca muitos golos, sabemos como o novo treinador gosta de actuar. Mas, temos de nos preocupar com o Vitória, em potenciar o nosso jogo, dar o próximo passo, que é converter as oportunidades que criamos. Respeitamos muito o adversário porque o futebol está muito nivelado, mas estamos confiantes que conseguiremos esta vitória.""Acredito que não vai ter mais a bola do que o Vitória. Vão ter um modelo de jogo que pode levar a que se possam fechar com uma linha de 5x4x1 e depois apostar em transições. É um pouco o que tem acontecido contra as equipas que jogam contra o Vitória, tanto em nossa casa como fora. Temos o nosso modelo de jogo. Quando muda uma equipa técnica mudam algumas ideias, por isso acompanhamos o jogo do Estoril com o Leixões e tiramos conclusões. O nosso plano de jogo está montado e vamos colocá-lo em prática.""O clube tem como protocolo apresentar o boletim de lesionados no dia do jogo."