Paulo Turra fala em estreia "muito positiva" no V. Guimarães: «Estamos no bom caminho»

Paulo Turra estreou-se no comando técnico do V. Guimarães com uma vitória (2-0) diante do Vizela. No final do encontro, o técnico mostrou-se satisfeito com os jogadores, que diz terem feito uma "atuação convincente"."Vejo como muito positiva a minha estreia, pela atuação convincente que o Vitória demonstrou hoje. Os jogadores fizeram a sua parte. Estamos no bom caminho. Fico contente com a atuação da equipa numa estreia com o pé direito. Já falei com os jogadores no balneário, agradeci-lhes pela semana de trabalho e pela vitória. Estamos a chegar e temos muitas coisas a ajustar, mas eles foram espetaculares. Agradeço também aos adeptos, que já conheço. Não é novidade, mas foram espetaculares", começou por dizer Turra à Sport TV, tendo depois abordado a entrada de João Mendes no onze inicial."João Mendes, como todo o plantel, tem muita qualidade. Modifiquei a forma de jogar, com três atacantes. Com o João Mendes ganhámos em posse, em qualidade no último terço. Fez um golo e uma assistência. Ganhámos muito com a sua criatividade. Não o conhecia - só de vídeo e desta semana de trabalho -, mas ele dá isso e foi decisivo", destacou.Turra explicou ainda por que manteve o esquema tático que tem sido utilizado nos vimaraneses nos dois anteriores jogos no campeonato. "Como estou a chegar, acreditei na manutenção do esquema tático. Vindos de duas vitórias e sendo líderes, não podia fazer grandes mudanças, pelo contrário. Este [3x5x2] é um modelo que já trabalhei noutras equipas. É um modelo bom, mas, com o conhecimento que vamos adquirindo, podemos ter outras formas de atuar. O futebol de hoje é muito complexo. Os jogadores têm condições para jogar noutros sistemas", justificou, antes de concluir: "Afonso [Freitas] saiu porque estava com uma dor no joelho. Bruno Gaspar também. Como estou a chegar, não posso correr o risco de perder jogadores importantes. Quem entrou, entrou bem."