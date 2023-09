Paulo Turra faz apelo aos adeptos do Vitória e atira: «Com certeza teremos um belíssimo ano»

Apesar do momento conturbado em termos de resultados, Paulo Turra mantém intacta a confiança de que a época será boa para o Vitória. Em declarações à chegada à Gala Conquistadores, a decorrer no Centro Cultura Vila Flor, o técnico dos minhotos partilhou esta crença e disse-se muito feliz por este regresso ao clube."Está a ser um regresso muito prazeroso, muito bom, encontrei um clube ainda mais estruturado do que era. Hoje com mais condições, tem uma massa associativa única, presente e ativa. É um clube intenso e estou feliz por ser o treinador do Vitória. Certamente teremos um ano positivo pela frente", referiu, dizendo que esta passagem pelos minhotos "é um sonho realizado".Por outro lado, Paulo Turra deixou um apelo aos adeptos. "Confiem no meu trabalho", sintetizou.