Paulo Turra: «O Benfica é um adversário forte, mas temos as nossas ambições»

O treinador do V. Guimarães, Paulo Turra, esteve na sala de imprensa da Academia para projetar o jogo com o Benfica, da 4ª jornada, que se realiza este sábado, pelas 20h30, no Estádio da Luz."Trabalhámos bem durante a semana, os jogadores estão mais recetivos à nossa metodologia de trabalho, temos em mente chegar à Luz e sermos Vitória, uma equipa intensa, que sabe o que quer com a bola, que se vai mostrar agressivo para recuperar a bola. O Benfica é um adversário forte, mas temos as nossas ambições, as nossas ideias e vamos lá para implementar o nosso jogo"."Sim. Acredito que dentro da mensagem que estamos a passar, de muito trabalho e intensidade, sabedores do nosso potencial e do potencial do nosso adversário, vamos mostrar a nossa identidade e ter bola. Não vou abdicar disso. Estamos a criar essa identidade ter intensidade, ter bola, quando não tivermos a bola temos de ser agressivos para voltar a ter posse. Respeitamos o nosso adversário, mas temos de ter essa identidade cada vez mais vincada"."Não interfere. É mais um jogo que vamos disputar. Independentemente do adversário que está do outro lado temos o nosso caminho, as nossas ideias, o nosso protocolo de trabalho. Queremos que estas três vitórias nos dêem ainda mais energia para estar no caminho certo. Respeitamos todos, mas em algum momento tememos algum adversário"."São atletas de grande potencial, trabalharam durante a semana. Saíram durante o último jogo por prevenção. Se não puderem estar, quem os substituir irá manter o nível"."O Vitória tem um plantel muito bom. Estamos alinhados com a administração. Estamos atentos. Tenho é de me preocupar e trabalhar com quem tenho neste momento, quem temos dá-nos total garantia. No momento certo a direção vai pronunciar-se sobre o mercado"."Ontem, quinta-feita, chegou a documentação para o pedido da minha equivalência. Ainda não vou ser o treinador principal. O clube está a empenhar-se ao máximo para que os minhas qualificações na América do Sul sejam reconhecidas. O Rui e o Douglas estiveram muito atentos e organizados no jogo, mesmo estando sentado consegui falar com alguns jogadores. É um momento de calma, acredito que as minhas qualificações vão ser equiparadas. Trabalho o dobro durante a semana para que a mensagem possa ser assimilada pelos atletas. Temos calma e confiança de que vai chegar tudo a bom porto."Em princípio, sim","Não dá para dizer que está diferente. A intensidade, mas não só, aumentou bastante. O Vitória tem uma estrutura muito boa para os seus profissionais, o staff, o suporte, a parte física. O Vitória está muito bem organizado, está fácil trabalhar no Vitória com as condições na Academia e no Estádio. O Vitória evoluiu bastante, oferece muito boas condições aos profissionais para desempenharem um trabalho de excelência"."O que eu quero é que o Vitória jogue à Vitória, com intensidade. Isso é o que mais me interessa. O resultado será o resultado do nosso trabalho durante o jogo. Trabalhamos intensamente, com foco, para fazer uma belíssima partida dentro dos comportamentos que temos como parâmetro. O Vitória tem de jogar à Vitória, muito identificado com o ambiente que existe na cidade em torno do clube".