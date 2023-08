Paulo Turra pede coração aos jogadores do V. Guimarães: «Quando queremos, ninguém nos derruba»

Foi com um discurso forte que Paulo Turra se apresentou aos jogadores do Vitória no dia 1 como treinador principal dos minhotos. Ainda antes de orientar o primeiro treino, o técnico reuniu o grupo e, sob o olhar atento de todo o staff da academia, de António Miguel Cardoso, presidente, e Nuno Leite, vice-presidente, deixou claro aquilo que pretende: compromisso, coração, união e intensidade."Fiz questão de levar todo o staff da Academia para aqui e, se fosse possível, ainda trazia o pessoal que está a trabalhar no estádio. Acima de tudo, somos uma equipa e para ela andar bem, para ela se revelar organizada com e sem bola, todos devemos perseguir o mesmo ideal. Quando a gente quer, ninguém nos consegue derrubar", começou por dizer o técnico, prosseguindo com a ideia."Todos devem remar para o mesmo lado, com o mesmo objetivo, alinhados em prol do Vitória. Não é em prol do técnico Paulo Turra e do presidente… Temos de trabalhar em prol do Vitória", acrescentou.Por fim, Paulo Turra introduziu o plano a pôr em prática no primeiro treino e também a longo prazo. "Neste primeiro treino vamos trabalhar com intensidade, com suporte e atacando a profundidade. Força nas pernas, força nos membros superiores, força no coração! Depois, e não menos importante, temos de ser fortes em termos mentais, pensando desta forma: ‘Nós podemos! Nós podemos! Nós podemos!’ Vocês [jogadores] são muito bons e, jogo a jogo, nós vamos acelerar o processo", concluiu.