Paulo Turra promete equipa com ADN bem vincado: «Intensidade é a palavra de ordem no balneário»

Paulo Turra vai estrear-se este domingo como treinador do Vitória, num dérbi minhoto frente ao Vizela. No primeiro contacto com os jornalistas desde que chegou, o técnico brasileiro insistiu muito na ideia de que quer uma equipa intensa em todos os momentos do jogo, assegurando que o plantel tem qualidade para orgulhar "a fervorosa massa adepta"."Estou muito feliz com o que encontrei aqui no Vitória. Um ambiente muito bom, um grupo muito bom e unido. E sei como isso se transfere depois para dentro das quatro linhas. A expectativa é muito boa e esperamos que amanhã, na minha estreia, possamos ser felizes", começou por dizer Paulo Turra, explicando depois o que quer para a equipa, jogue em que sistema jogar: "Independente do modelo de jogo, seremos uma equipa muito intensa, com e sem bola. O modelo que tem sido utilizado nos últimos tempos não me é estranho, já trabalhei com equipas que atuavam assim. Como já tive equipas que atuaram em outros modelos. Não posso ficar refém de um só modelo de jogo. De uma coisa podem ter a certeza: a equipa do Vitória vai ser muito intensa. Desde que cheguei que a palavra de ordem no balneário é intensidade. Todas as acções, a partir da minha chegada, serão com intensidade."Paulo Turra está certificado pela Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, mas ainda é necessário perceber se as suas habilitações são reconhecidas pela UEFA, a instância responsável pelo futebol europeu, pelo que não é certo que seja reconhecido como treinador principal na ficha de jogo frente ao Vizela. Uma situação desvalorizada pelo treinador. Sou um treinador que tem 15 anos de trabalho, nove deles a solo, mais seis ao lado do Scolari, um dos maiores treinadores do mundo. Acredito que mais cedo ou mais tarde vou ter as minhas licenças equiparadas. Acredito que a direção do Vitória, em conjunto com UEFA e Conmebol, vai conseguir a equivalência. Neste momento, o que mais me interessa é que o Vitória seja uma equipa agressiva, forte e com um padrão de jogo que tenha os seus comportamentos bem vincados. O mais importante é que o Vitória vença. Acredito que as equivalências vão ser uma realidade. Estando sentando no banco ou mais perto do campo, o Vitória vai ter uma cara que é a intensidade", considerou.Sobre o Vizela, rival da estreia, Paulo Turra admite respeito, mas não qualquer tipo de receio. "Conheço bastante do Vizela, estive presente no último jogo que fizeram. Tem jogadores interessantes e um coletivo interessante também. Vamos respeitar todas as equipas, mas não tememos ninguém, somos o Vitória", atirou o técnico, referindo que chegar a Guimarães é um passo muito positivo para a sua carreira: "O Vitória pode ser uma boa perspetiva de carreira para mim, mas acredito que se juntou a vontade e o querer. Juntamos as forças, as capacidades e estamos juntos mais uma vez. Vim aqui para aprender, mas também para revolucionar e para fazer com que o Vitória seja ainda mais forte."Com o mercado a menos de uma semana de fechar, o brasileiro admitiu que ainda podem existir mexidas no plantel. "Todas as equipas, tenham um novo treinador ou não, estão abertas a boas oportunidades de mercado. O plantel tem qualidade, mas podemos sempre mexer", revelou.