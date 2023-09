Paulo Turra: «Quero muito mais e podemos muito mais»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulo Turra, treinador do V. Guimarães, admitiu que a expulsão de João Mendes logo aos 18 minutos do jogo com o Benfica acabou por deixar tudo mais difícil para os vimaranenses, que foram derrotados por 4-0 na Luz. Ainda assim, deixou elogios à forma como a sua equipa manteve a ideia de jogo, dentro do possível.

Que influência teve a expulsão na sua ideia para o jogo?

– Deixou tudo a desejar no planeamento deste encontro. Porque jogar com um a menos, durante tanto tempo e contra um adversário de qualidade não é fácil. Mas não mudámos a ideia. Mesmo assim, na segunda parte tivemos alguns bons momentos e um golo anulado. Estamos num processo e temos muita confiança em relação ao futuro. Expulsão? Sobre a expulsão, o João [Mendes] estava de costas, levantou o pé um pouco alto e apanhou o rosto do adversário.

– Gostou da atitude? É este o V. Guimarães que quer mostrar?

– Não. Quero muito mais e podemos muito mais. Estou muito satisfeito com o plantel que o Vitória me disponibiliza. Chegámos aqui, à Luz, e colocámos um ritmo muito forte. É com este grupo que vamos fazer uma equipa intensa.

- O que conversou com Arthur Cabral, no final do jogo?

– O Arthur é um dos muitos amigos que tenho no futebol, cruzámo-nos no Palmeiras. É uma grande pessoa, um atleta de excelência. Entreguei-lhe até um livro que escrevi em 2022. Quando estava na minha última experiência no Brasil [Santos] liguei-lhe para lhe pedir indicações sobre um atleta que estava em Itália. O Benfica contratou um excelente profissional. Vai dar certo aqui.