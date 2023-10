Paulo Turra: «Tivemos calma, resiliência, fomos felizes»

O V. Guimarães venceu este domingo o Estoril por. Depois de terem estado a perder por 2-0, os vimaranenses deram a volta ao resultado com Alisson Safira a marcar de penálti o golo que deu a vitória nos descontos. Paulo Turra reconheceu que a primeira parte do V.Guimarães não foi boa, mas considerou que a vitória foi justa."Depois de uma primeira parte que não correu nada bem, tive equilíbrio, sou treinador por causa disso também. Quisemos organizar a nossa equipa, colocar ainda mais gente para a frente, com uma estrutura de 4x2x4 e em alguns momentos em 3x2x5. Fomos eficazes, tivemos inúmeras oportunidades. Fomos resilientes, mesmo com um homem a mais, às vezes não é fácil reverter. Tivemos calma, resiliência, fomos felizes e construimos a vitória, fomos merecedores do triunfo", afirmou na conferência de imprensa depois do final do encontro.Paulo Turra foi ainda questionado sobre o que disse aos jogadores ao intervalo: "Conversei muito calmamente com os jogadores porque a pressão já estava instalada. Como treinador, tenho de manter o equilíbrio. Mostrei o modelo que iríamos trabalhar na segunda parte, o 4x2x4 e em alguns momentos o 3x2x5. Os jogadores entenderam isso. Há um processo de crescimento, entra aí o amadurecimento da equipa. É uma equipa jovem com jogadores extremamente valorosos. Não tenho dúvida que essa experiência vai ajudá-los a amadurecer como profissionais. Fizemos três golos, mas podíamos ter feito cinco, seis ou sete, tantas foram as oportunidades".Paulo Turra falou ainda sobre o adversário, antes pedir compreensão aos adeptos do V. Guimarães pela inconstância da equipa, que já não vencia há três jogos: "Todas as equipas que têm defrontado o Vitória têm defendido em 5x4x1, hoje o nosso adversário estava praticamente num 7x3. Assim não é fácil entrar por dentro. Queremos continuar a aproveitar as alas, mas queremos ter mais infiltrações por dentro. Mesmo em superioridade numérica criamos oportunidades de golo Tralhamos durante a semana algumas situações que esperávamos. Houve mérito do adversário, mas também demérito da nossa parte. Durante a semana vamos chegar a um entendimento. Não é desculpa. Essa inconstância no início de um trabalho faz parte do processo, é importante que os adeptos compreendam isso. Eu prefiro destacar a resiliência que a nossa equipa teve, foi buscar o resultado com calma, sabedoria, qualidade e fazendo o que trabalhamos durante a semana".