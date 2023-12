Plantel do Vitória recebeu equipas femininas e Álvaro Pacheco pediu: «Não percam a alegria»

As equipas de futebol feminino do Vitória, das sub-13 às séniores, visitaram o treino da equipa principal masculina, esta sexta-feira. Para além de assistirem da bancada ao apronto, as jogadoras tiraram também fotos com os jogadores e ouviram um discurso de Álvaro Pacheco."Nunca percam a alegria de jogar, nunca percam a vossa essência. Desfrutam e divirtam-se a jogar futebol", disse o técnico, satisfeito por este encontro. "Para nós, é um prazer mostrar um bocado daquilo que é a nossa realidade às vitorianas. Isto é ser Vitória. É aqui que construímos, todos os dias, o ADN de um vitoriano", referiu.