Presidente do V. Guimarães assinala 101º aniversário do clube: «Nunca nos daremos por satisfeitos»

O presidente do V. Guimarães, António Miguel Cardoso, assinalou o 101º aniversário do clube, que se celebra esta sexta-feira, evocando "uma história tão bela como distinta, marcada por grandes momentos que sempre compensaram pontuais fases de angústia". "Nenhum outro clube consegue desafiar a lógica do poder pela paixão, pela forma admirável como cresce em número de associados e arrasta multidões para todo o lado, e pela ambição de conquistar. Por aí, o nosso nunca teve limites", afirma o presidente dos vimaranenses, que prossegue: "Tais características marcaram o primeiro centenário e, por certo, perdurarão no tempo, continuando a encher de glória este emblema que é mais do que uma bandeira de Guimarães e da região do Minho. Há muito que a marca Vitória SC venceu fronteiras e esse crescimento, esse desejo ardente de elevar bem alto o emblema do Conquistador não podem parar".Na mesma mensagem, António Miguel Cardoso destaca a ideia de que a margem de crescimento do V. Guimarães "é enorme e, para que não aconteçam percalços, é importante gerir com critério a área financeira e desportiva, nunca esquecendo a inovação e a valorização do património. Só assim poderemos atrair os melhores atletas para a formação com o objetivo de potenciar as suas capacidades, podendo assim construir equipas seniores cada vez mais fortes e competitivas em todas as modalidades". Nota ainda que "temos várias etapas para cumprir e nunca nos daremos por satisfeitos, à imagem dos nossos adeptos que nunca deixam de apoiar. Semelhante inquietação leva-nos a procurar sempre mais e a sermos mais responsáveis. As mudanças suscitam sempre alguma resistência e medos, mas são essenciais para que a identidade do Vitória SC saia reforçada".António Miguel Cardoso defende também que "para que este plano seja cumprido com sucesso, a comunicação, o compromisso e a lealdade devem ser permanentes entre todos os que estão envolvidos no clube. Essa união interna funcionará como impulso decisivo para um Vitória SC ainda maior". "Gozando de um suporte social de exceção, este clube conquistou, por mérito próprio, a liberdade de pensar em grande e será no cumprimento estrito dos seus valores que todos nós devemos honrar estes 101 anos de existência. Neste dia especial, devemos louvar a ousadia e coragem dos seus fundadores e posteriores dirigentes, a dedicação e capacidade de superação de todos os seus atletas e funcionários e o amor incondicional dos associados e adeptos".