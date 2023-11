Processo disciplinar relacionado com as habilitações de Paulo Turra vale multa ao V. Guimarães

Na sequência de um processo disciplinar instaurado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, a 26 de setembro, o V. Guimarães foi multado em 7.590 euros. Paulo Turra, ex-treinador do clube, e João Costeado, que esteve inscrito como treinador principal dos minhotos durante a vigência do brasileiro, foram igualmente condenados.Na base do processo disciplinar estava o facto de Paulo Turra ter o cargo de treinador principal, apesar de estar inscrito como adjunto, por não ter visto as suas habilitações de treinador, certificadas pela Conmebol, a Confederação da América do Sul de Futebol, serem reconhecidas pela UEFA.Recorde-se que Paulo Turra foi apresentado como sucessor de Moreno no final de agosto, mas esteve pouco mais de um mês no cargo, saindo no início de outubro, antes da chegada de Álvaro Pacheco.