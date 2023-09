Processo em tribunal contra a SAD do Vitória por dívida de quase 402 mil euros

A Emblematikreturn, Unipessoal, Lda interpôs, esta quinta-feira, no Tribunal Judicial da Comarca de Braga, um processo contra a SAD do Vitória, reclamando uma dívida de 401.998,10 euros, conforme consta no portal ‘Citius’.Quem reclama a dívida é a empresa que intermediou a transferência de Rochinha, do Bessa para Guimarães, em janeiro de 2019. Note-se que, entretanto, o avançado já foi vendido pelo Vitória ao Sporting, no verão de 2022, e este ano foi emprestado pelos leões ao Al-Markhiya, do Qatar.Em todo o caso, ainda não nos foi possível apurar se esta dívida reclamada pela referida empresa está de facto relacionada com essa transferência de Rochinha.