Regressos em perspetiva

Bruno Gaspar e André André, ambos fora do jogo com o FC Porto devido a lesões musculares, serão reavaliados hoje no regresso da equipa aos treinos, mas em ambos os casos há boas perspetivas de recuperação para o jogo da Taça de Portugal, que é apenas no dia 25, contra o Länk Vilaverdense.

Este jogo, de resto, marca também o regresso de Tiago Silva ao lote de opções de Álvaro Pacheco. O médio, recorde-se, foi expulso precisamente no último jogo da Taça de Portugal, no Algarve, frente ao Moncarapachense, no dia 22 do mês passado, e acabou castigado com três jogos por conduta imprópria, falhando as partidas seguintes da Liga frente a Chaves, Moreirense e FC Porto.

Já Mikel Villanueva, com uma inflamação no pé esquerdo, continua entregue ao departamento médico, tal como Telmo Arcanjo, este um caso de longa data devido à lesão grave que sofreu na época passada quando ainda estava ao serviço do Tondela.