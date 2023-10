Ricardo Mangas e a lesão: «Fez-me crescer muito, principalmente como pessoa»

Ricardo Mangas voltou ao ativo no particular frente ao Maria da Fonte e reconheceu estar "muito ansioso por voltar à competição", esperando agora a estreia no D. Afonso Henriques. "Não sei qual será a data em que isso poderá acontecer", registou, reconhecendo o revés que teve ao sofrer uma lesão poucos dias após ingressar no Vitória. "Foi o pior cenário que me podia ter acontecido, mas acho que tudo isto fez-me crescer muito, principalmente como pessoa. Estou aqui e sou um atleta para ajudar e para conquistar coisas pelo Vitória", sinalizou o esquerdino de 25 anos, que tem visto de fora o início da época da equipa, mas até olha para este trajeto de uma forma bem positiva. "Está à vista de toda a gente. Estamos a fazer um campeonato sólido. Agora estamos a adquirir as ideias do treinador aos poucos, é um processo que leva tempo, mas já se nota que mudou qualquer coisa e estamos a jogar à Vitória, que é o mais importante", disse Mangas, virando a análise para o coletivo com a noção de que a exigência para a época aumentou depois da eliminação da equipa em duas provas.

"Estamos num clube extremamente exigente, queremos ganhar todos os jogos e vamos trabalhar com esse objetivo. Todos os dias temos de dar mais um bocadinho por este clube, porque o Vitória merece conquistar coisas e é o que todos nós queremos", concluiu.





Mangas trocou o Boavista pelo V. Guimarães e registou o principal argumento que o fez aceitar este novo desafio na carreira. "O Vitória é um clube enorme. É o que tenho para dizer. É uma coisa do outro mundo, as pessoas vivem o clube de outra maneira", apontou, sobre a grandeza do clube que investiu 900 mil euros na sua aquisição.