Ricardo Mangas e o regresso à competição: «Foram três meses longos e foi difícil digerir»

Mais tarde que certamente desejaria, Ricardo Mangas está finalmente a jogar partidas oficiais ao serviço do V. Guimarães. Contratado no início do verão ao Boavista, o lateral lesionou-se num particular contra o Wolverhampton, na pré-época, foi operado e apenas em outubro foi dado como apto. Já com dois jogos disputados pelos conquistadores, ambos na condição de titular, o esquerdino recorda agora o período de recuperação."Foram três meses longos [para recuperar de uma lesão e de uma cirurgia]. Muito longos. Foi um trabalho em conjunto com o departamento médico do Vitória durante o qual fui muito ajudado pelos meus colegas de equipa. Foram tempos complicados e contei, naturalmente, com o apoio da minha família e da pessoa que vive comigo", começou por contar, aos meios do emblema minhoto, antes de continuar: "Foi difícil digerir essa paragem. Estava muito entusiasmado. Tinha assinado por um dos maiores clubes do país e só pensava em ajudar, dando o máximo. E isso não foi possível ao longo desses três meses, mas já passou. Nesta altura sinto-me bem e, naturalmente, estou novamente preparado para dar aquele contributo que sempre desejei dar."Depois da estreia oficial pelo clube no duelo da Taça de Portugal, contra o Moncarapachense, Ricardo Mangas teve o seu batismo no D. Afono Henriques no último fim de semana. Apesar do momento solene, garante que não houve nervosismo. "Não sou esse tipo de pessoa. Estava supertranquilo. Senti-me muito bem nessa estreia. Foi muito bom esse momento, num grande estádio e perante os grandes adeptos do Vitória. E ainda por cima fiquei associado a uma grande vitória", disse, explicando o terço na mão: "É um ritual meu. Até costuma ser antes do início de cada jogo. Quando a equipa se perfila em campo, tenho sempre esse terço comigo. Veio do Vaticano. Foi a minha princesa que me ofereceu e levo-o comigo para todos os jogos. Gosto de me agarrar a esse tipo de coisas. Sou um homem de fé. Sinto que isso me ajuda e me prepara para cada partida."Em dois jogos disputados, Ricardo Mangas soma já duas assistências e não esconde o desejo de marcar o primeiro golo pelos conquistadores. "Saí um bocado chateado do jogo com o Moncarapachense. Podia ter feito dois ou três, mas não calhou. Sinto, no entanto, que estou a ajudar a equipa. Sou mais um ajudar e isso é o que eu mais quero", referiu, destacando o impacto positivo do atual ciclo de resultado e deixando rasgados elogios ao restante grupo de trabalho."Esse ciclo dá-nos, acima de tudo, confiança para a visita ao Moreirense. Temos que continuar a ganhar, esse é o nosso foco. Queremos ganhar todos os jogos. Trabalhamos todos os dias para isso. O grupo está muito forte e unido. Há um espírito de entreajuda permanente. Tenho a clara noção de que encaixei num grande grupo, o melhor de todos desde que sou profissional, de longe. Senti isso desde o primeiro dia em que me juntei à equipa, ainda durante o estágio no Algarve. Estou, por isso, grato aos meus colegas: tornaram tudo mais fácil", reforçou, mostrando-se ambicioso em relação ao futuro: "Vamos pensar jogo a jogo. Eu tenho o sonho de conquistar títulos pelo Vitória SC. Vou fazer tudo por isso, eu e os meus colegas. Somos todos apaixonados pelo jogo e temos uma grande vontade de ganhar. Queremos fomentar ainda mais essa cultura do clube."Embora se tenha mudado para o V. Guimarães apenas este verão, a verdade é que Ricardo Mangas já vive na cidade há cinco anos, desde a sua chegada ao Aves. Quando me transferi para o Aves, os meus pais resolveram acompanhar-me. Era a minha primeira experiência como futebolista profissional e, logo nessa altura, optámos por ficar numa casa em Guimarães. E não voltámos a mudar de residência. Ficámos logo apaixonados pela cidade e pelo seu ambiente", explicou, enaltecendo a paixão que sente em Guimarães pelo clube: "Impressionou-nos aquela devoção pelo Vitória SC e que se sente em todas as ruas da cidade. A minha irmã depressa se tornou vitoriana, muito antes de eu ter assinado pelo clube, e a verdade é que não falha um único jogo no Estádio D. Afonso Henriques. Fazendo uma retrospetiva, parece que o meu destino já estava traçado."Apesar da ligação à cidade, Ricardo Mangas manteve em segredo a sua transferência. "Nem pensei muito. Dei logo o meu ‘ok’ quando me falaram do interesse do Vitória. Nem sei se a minha irmã sabia desse interesse até se tornar oficial a transferência. Escondi isso ao máximo. Nem sei o que disseram os meus pais, mas tenho a certeza de que todos ficaram muito contentes", revelou.Por fim, o lateral-esquerdo deixou umas palavras para os adeptos: "São o 12.º jogador da equipa. Empurram-na para a frente. O Vitória tem essa grande força. Contamos com eles na visita de domingo ao Moreirense. Tendo-os do nosso lado, estamos sempre mais próximos de alcançar o sucesso."