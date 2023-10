Ricardo Mangas entra na fase final da recuperação e espreita reintegração

Álvaro Pacheco pode ter boas notícias durante esta paragem do campeonato. O técnico chegou ao Vitória e deparou-se com quatro casos no departamento médico, mas pode ver o boletim clínico avaliado em breve, com os regressos de Safira, que sofreu apenas um traumatismo, e de Ricardo Mangas, lesionado de longa data.O lateral-esquerdo é, aliás, a grande novidade da atualização mais recente comunicada pelos minhotos. De acordo com a nota oficial, publicada no dia do jogo com o Famalicão, o reforço para esta temporada entrou já na última fase da recuperação à operação a que foi submetido para debelar uma lesão num adutor.Deste modo, as próximas duas semanas de paragem nas competições podem significar um regresso de Mangas ao ativo.