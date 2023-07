Ricardo Mangas está a chegar para a ala esquerda do V. Guimarães

Vem aí fruta da época! ?



— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) July 3, 2023

Ricardo Mangas está na iminência de se tornar no próximo reforço do Vitória e a oficialização da sua chegada ao Berço pode até acontecer já durante esta terça-feira, apurouO lateral-esquerdo está de saída do Boavista, com o qual mantém ainda contrato válido até junho de 2024, sendo certo que a transferência já alinhavada entre os dois clubes prevê a chegada de Ricardo Mangas ao Minho a título definitivo.O Vitória até já deixou uma pista na sua conta do Twitter, ao ter feito uma publicação com a seguinte mensagem: "Vem aí fruta da época". Na temporada 2022/23, Mangas fez cinco golos em 32 jogos pelos axadrezados.