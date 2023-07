Ricardo Mangas: «Esta mudança significa um passo em frente na minha carreira»

Oficializado esta terça-feira como reforço do V. Guimarães, o lateral Ricardo Mangas apontou a mudança de clube como um passo importante na progressão da sua carreira, mostrando-se ansioso pela estreia com a camisola dos conquistadores."Senti uma alegria imensa quando surgiu o convite do Vitória. Era o que eu queria. Esta mudança significa um importante passo em frente na carreira. Estou muito orgulhoso por pertencer agora a esta família. Estou no melhor momento da minha carreira e, por isso, sinto-me com capacidade para ajudar o clube a alcançar os seus objetivos", começou por dizer o jogador, de 25 anos, aos meios do clube, antes de continuar: "Não vejo a hora de me poder estrear, de preferência numa casa cheia. É impressionante a paixão dos adeptos, a forma intensa como defendem o clube. Isso deve ser valorizado por toda a gente neste país. São adeptos que amam realmente o clube."O lateral-esquerdo, que também pode atuar como extremo, admitiu igualmente o entusiasmo por poder jogar nas competições europeias. "Há muito que desejava competir numa prova europeia e, por isso, também levei em conta o facto de o Vitória estar apurado para a Liga Conferência. Vai ser a minha primeira experiência em competições europeias e estou bastante ansioso", reconheceu.À espera de ter de ultrapassar um período de adaptação, Mangas acredita que vai encaixar no sistema mais utilizado por Moreno. "Encaixar na equipa não vai ser fácil porque o Afonso Freitas tem bastante qualidade. Será uma competição saudável e até nos vamos ajudar. É o que eu mais quero. [O 3x4x3] É o sistema que me deixa mais confortável. Tenho a noção de que terei de passar por um período de adaptação às ideias do treinador, mas acredito que assimilarei tudo facilmente, de modo a fazer uma boa época. O grupo é bastante unido e acessível e, por isso, aposto numa adaptação rápida. Tenho muita vontade de trabalhar e de evoluir, dando o meu melhor todos os dias", sublinhou o antigo jogador do Boavista.Já sobre o seu novo técnico, o lateral espera exigência máxima. "Trata-se de um treinador exigente, no bom sentido. Puxa pelos jogadores até ao limite e fez um ótimo trabalho na época passada. Com a nossa ajuda, espero que faça um trabalho ainda melhor nesta temporada", referiu, traçando também os objetivos pessoais para a temporada: "Quero ser melhor do que aquilo que fui na época passada. Espero ajudar a equipa a conquistar títulos e a lutar por objetivos bonitos e elevados. Este clube, esta família, merecem o melhor possível."Ricardo Mangas já trabalhou hoje às ordens de Moreno, no estágio do V. Guimarães, no Algarve.