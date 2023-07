Ricardo Mangas no Algarve para reforçar V. Guimarães

O V. Guimarães vai oficializar, esta terça-feira, a contratação de Ricardo Mangas. O lateral ex-Boavista já se encontra no Algarve, onde o plantel de Moreno Teixeira cumpre o estágio de pré-temporada.Depois de acertado o acordo entre os dois rivais, Ricardo Mangas rumou a sul para se juntar ao grupo que está às ordens do treinador vimaranense. Já deverá integrar os treinos desta terça-feira.Ligado contratualmente ao Boavista, Ricardo Mangas era um dos alvos prioritários do V. Guimarães, a par de Matheus Quaresma, do Arouca, para reforçar o lado esquerdo da defesa. As negociações desenrolaram-se durante as últimas semanas até que foi fechado o acordo entre os dois rivais.Natural de Olhão, Ricardo Mangas fez parte da formação no Benfica. Iniciou a carreira sénior no Desportivo das Aves, que começou por cedê-lo ao Mirandela. A mudança para o Bessa aconteceu na época 2020/2021. No ano seguinte, esteve cedido ao Bordéus, de França, tendo cumprido 30 jogos naquele clube. No regresso a Portugal, na época passada, foi utilizado em 32 jogos pelo Boavista, com o registo de cinco golos e uma assistência.