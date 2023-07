Ricardo Mangas vai ser operado e falha arranque de época do V. Guimarães

Ricardo Mangas, lateral-esquerdo recentemente contrato pelo V. Guimarães ao Boavista, vai falhar o arranque de temporada dos vitorianos, devido a lesão. O jogador contraiu um problema no adutor esquerdo durante o jogo-treino com o Wolverhampton, inserido no estágio de pré-época no Algarve, e terá de ser submetido a intervenção cirúrgica.De acordo com nota divulgada pelos vimaranenses, Mangas vai ser operado já esta quinta-feira, em Londres. O Vitória não estabelece uma meta temporal exata, referindo apenas que o jogador irá falhar "os primeiros jogos da temporada 2023/24".