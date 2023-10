Ricardo Mangas voltou em grande

Ultrapassada a tempestade, eis que chegou a bonança para Ricardo Mangas, que pôde, finalmente, estrear-se em jogos oficiais pelo Vitória frente ao Moncarapachense. Contratado ao Boavista no verão por 900 mil euros, o lateral lesionou-se nas primeiras semanas no Minho e esteve cerca de três meses de baixa.

E se era de esperar que acusasse alguma falta de ritmo, o que se viu foi um Ricardo Mangas solto e a deixar água na boca para o que pode oferecer à equipa quando estiver em melhor forma física. Perante isto, é expectável que se mantenha no onze que irá defrontar o Chaves no próximo sábado. É que para além da recente boa exibição do ex-Boavista, Álvaro Pacheco pode não contar com Afonso Freitas, a outra opção para a ala esquerda, uma vez que o jovem se encontra lesionado e em dúvida para a receção aos flavienses.