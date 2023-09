SAD do V. Guimarães anuncia lucro de mais de 16 milhões no mercado de verão e detalha todas as operações

Num procedimento habitual desde que António Miguel Cardoso assumiu a gestão da SAD vitoriana foram esta tarde divulgados todos os detalhes das operações do mercado de verão e com uma conclusão que justifica o rigor que o líder determinou para o clube, uma vez que houve 16.650 M€ de lucro no saldo das contas.Entre o valor de investimento, que foi de 2.250 M€ na contratação de jogadores, os vitorianos encaixaram um total de 18.900 M€ em vendas, aqui com mais de 15 M€ só em duas das transferências, neste caso de Ibrahima Bamba e André Amaro.Eis todas as operações do mercado vitoriano, incluindo as movimentações na equipa B, algumas também com naturais ligações ao plantel principal.- Charles Marcelo da Silva – jogador livre.- Tomás Ribeiro: transferência definitiva – 250.000 € por 100% do passe. Numa futura transferência o primeiro 1.200.000 € para clube vendedor.- Ricardo Mangas: transferência definitiva – 900.000 € por 100% dos direitos económicos + 20% de mais-valia numa venda futura para clube vendedor.- João Mendes: jogador livre.- Telmo Arcanjo: transferência definitiva – 492.000 € por 100% dos direitos económicos.- Nuno Santos: transferência definitiva – 300.000 € por 50% direitos económicos + opção de compra de 40%.- Adrián Butzke: transferência definitiva – 300.000 € por 100% direitos económicos + 25% de mais-valia numa venda futura para clube vendedor.- Rúben Lameiras: transferência definitiva – partilha de direitos económicos 50-50 com clube adquirente.- Ibrahima Bamba: transferência definitiva – 8.000.000 € pela totalidade direitos económicos + 4.000.000 € em variáveis; acresce 10% sell-on (futura venda).- Ryoya Ogawa: fim de empréstimo, não tendo o Vitória SC acionado opção compra.- Anderson Silva: transferência definitva – 1.000.000 € pela totalidade direitos económicos + 10% sell-on fee.- Michael Johnston: fim do empréstimo, sem opção de compra.- Nicolas Janvier: transferência definitiva – 100.000 € pela totalidade do passe + 100.000 € em variáveis + 40% venda futura.- André Amaro: transferência definitiva – 7.750.000 € pela totalidade direitos económicos + 20% venda futura.- Matous Trmal: transferência definitiva – 300.000 € pela totalidade do passe + 30% venda futura.- Easah Suliman: revogação contratual.- Herculano Nabian: opção de compra acionada pelo clube onde se encontrava cedido - 450.000 € pela totalidade dos direitos económicos + 600.000 € em variáveis + 20% numa venda futura.- Falaye Sacko: opção de compra acionada pelo clube onde se encontrava cedido - 1.300.000 € pela totalidade dos direitos económicos + 200.000 € em variáveis.Ronaldo Lumungo: jogador livre; Camilo Ngongue: jogador livre; Rui Miguel Gomes da Costa: jogador livre; Francisco Félix: transferência definitiva – 50% direitos económicos com opção de compra de mais 30%; Hugo Nunes: jogador livre; Tiago Daniel Pereira da Silva: jogador livre; Alison Calegari: jogador livre.Patrick Daniel: antecipação final de empréstimo; Joseph Amoah: caducidade do contrato.; Afonso Soares: revogação contratual; Rodrigo Figueiredo: caducidade do contrato; Afonso Silva: revogação contratual; Rodrigo Granja: transferência definitiva – partilha direitos económicos 50-50 com clube adquirente; Eurichano Carvalho: revogação contratual; Gianluca Astaldi: transferência definitiva a título gratuito com 20% venda futura; Maxwell Woledzi: revogação contratual; Alberto Soto: transferência definitiva a título gratuito com 50% venda futura; Abdel Yessoufou: caducidade do contrato; Felipe Estrella: revogação contratual; Jason Bahamboula: caducidade do contrato; João Pedro Ricciulli: caducidade do contrato; Maher Bouyadel: caducidade do contrato; Clelio Gustavo Nnachi: fim de empréstimo; Geovani Junior: fim de empréstimo; Nicolas Tié: revogação contratual; António David Nunes: revogação contratual;Hélder Sá, Francisco Ribeiro, Jinyoung Yuk, Matheus Índio, Tomás Vilela e Tiago Aguiar.