Sessão de ioga marcou arranque do estágio do V. Guimarães

O Vitória deu início ao habitual estágio de pré-temporada de uma forma diferente. Na manhã desta segunda-feira, dia que marcou o arranque oficial deste período de concentração, o plantel realizou uma sessão de ioga, com o intuito de prevenir lesões.Uma iniciativa que terá continuidade até domingo e que será conduzida por Cássia Rodrigues, especialista na área. "As sessões de ioga que ministro a esta equipa são um pouco diferentes das sessões convencionais de ioga. São adaptadas a jogadores de futebol. O objetivo é prevenir lesões, dando-lhes maior mobilidade e flexibilidade. Por outro lado, trabalho com eles a concentração e a ansiedade através da respiração, sabendo-se que também é importante dormir bem", disse aos meios do clube."Trabalhamos para os jogadores se apresentarem mais bem preparados para momentos de grande stresse e de alta tensão em competição. A prática do ioga dá-nos maior controlo sobre as situações. Faz com que nos conheçamos melhor: por vezes somos pessoas ansiosas e não temos essa consciência. Ajuda-nos a perceber se estamos a denotar cansaço, frustração, ansiedade. Não vamos apagar esses sintomas, mas temos de aprender a transformá-los. É um trabalho que se complementa com o trabalho desenvolvido pelo resto da equipa", acrescentou.