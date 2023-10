Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sócios do Vitória aprovam contas com lucro de 4,63 M€ AG contou com 400 associados e foi explicado que o resultado positivo se deveu à venda de ações ao fundo V Sports por 5,5 milhões de euros





• Foto: Movenotícias/Arquivo