Sorteio da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência é hoje

O V. Guimarães conhece esta quarta-feira os possíveis adversários no sorteio da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, que se realiza pelas 12 horas, em Nyon, na Suíça.Cabeça de série no Grupo 1 - juntamente com Djurgårdens (Suécia), Rijeka (Croácia) vencedor do Diddeleng (Luxemburgo) - Saint Patrick's Athletic (Irlanda) e vencedor do FK Sutjeska (Montenegro) - SS Cosmos (São Marino) -, o Vitória irá defrontar um dos seguintes adversários: FC Luzern (Suíça), vencedor do Gzira United FC (Malta) - Glentoran FC (Irlanda do Norte), vencedor do KF Dukagjini (Kosovo) - Europa FC (Gibraltar), vencedor do Penybont FC (País de Gales) - FC Santa Coloma (Andorra) ou NK Celje (Eslovénia).