Suliman rescinde com o V. Guimarães e vai para o Azerbaijão

O V. Guimarães comunicou esta terça-feira a rescisão do contrato com Suliman, central inglês que esteve emprestado nas duas últimas épocas, primeiro ao Nacional e depois ao Vilafranquense.Easah Suliman, inglês de ascendência paquistanesa, vai prosseguir a sua carreira no Azerbaijão, ao serviço do Sumqayit FK.Com formação cumprida no Aston Villa, Suliman chegou ao Vitória em 2019, somando 18 jogos pela equipa principal em duas épocas."Grata pelos serviços prestados, a Vitória SC, Futebol SAD deseja a maior sorte e êxitos ao defesa de 25 anos para esta nova etapa na carreira", registam os vimaranenses.