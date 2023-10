Telmo Arcanjo e o prémio de melhor jovem da 2.ª Liga: «Estive sempre focado e, depois, o sucesso faz barulho»

Ainda em processo de recuperação da grave lesão que sofreu no último jogo da época transata, ao serviço do Tondela, Telmo Arcanjo recebeu esta, terça-feira, o galardão referente à distinção de melhor jogador jovem da 2.ª Liga em 2022/23. Em declarações aos meios do clube, o extremo mostrou-se feliz pelo reconhecimento."É sinal de que estou a fazer um bom trabalho. Foi uma boa época para mim e é um reconhecimento importante para os jovens, para que nunca deixem de trabalhar e para que acreditem nos sonhos que têm", referiu o internacional cabo-verdiano, de 22 anos, antes de explicar o sucesso na última temporada: "É fruto de muito trabalho. No balneário, foi importante o espírito de equipa. Nunca fomos abaixo, independentemente da situação. Fomos sempre unidos e isso deixa-me orgulhoso. A minha família ajudou-me muito psicologicamente. Estive sempre focado e, depois, o sucesso faz barulho."Apesar de ter sofrido uma rotura de ligamentos no joelho direito, lesão que o obrigou a ser submetido a uma cirurgia, a transferência do Tondela para o V. Guimarães manteve-se de pé e Telmo Arcanjo garante ser um orgulho estar ligado aos conquistadores. "A aposta nos jovens foi um dos motivos que me fez ter vindo para cá. O clube é muito amado pelos adeptos e estar aqui deixa-me orgulhoso. Para mim, é outra realidade. É um clube de topo, não estava à espera. Sabia que era grande, mas agora sei que a dimensão é outra", sublinhou.Questionado sobre um jogo que lhe tenha ficado na memória, o extremo elegeu o duelo em Torres Vedras, da 6.ª jornada da Liga Sabseg, que o Tondela venceu por 3-0. "O jogo com o Torreense foi o mais importante. Recordo-me que assistiu a esse jogo toda a minha família e vários meus amigos. Fiz um golo para eles. Foi uma época marcante e o meu trabalho deu frutos. Espero continuar assim", acrescentou, revelando dois jogadores que aprecia: "O Marcus Edwards é uma referência para mim, gosto do estilo de jogo dele e identifico-me muito com ele. O Renato Sanches é outra das minhas referências. Identifico-me muito com os dois."Lesionado, Telmo Arcanjo só deve regressar aos relvados e estrear-se com a camisola do V. Guimarães em 2024.