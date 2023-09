Tiago Silva e o golo de canto direto ao Gil Vicente: «Treino isso com o Bruno Varela...»

Tiago Silva recebeu esta terça-feira, das mãos da Liga Portugal, o galardão referente ao prémio de melhor golo de agosto na Liga Betclic . O remate certeiro em questão surgiu no encontro da 2.ª jornada, frente ao Gil Vicente, na cobrança de um pontapé de canto direto . Aos meios do clube, o médio reconheceu que o objetivo passava por "cruzar chegado à baliza"."Num primeiro canto, percebi que o Andrew Silva estava um bocado inseguro; no segundo, tentei o mesmo, cruzando próximo da baliza. Graças a Deus e com a ajuda do Manu Silva, consegui e a bola foi para dentro da baliza", referiu, já depois de ter agradecido a distinção: "Obrigado pela nomeação. É uma honra para mim. Foi um golo importante porque nos permitiu repor a igualdade no marcador e nos deu esperança no sentido de concretizar a reviravolta."De forma bem humorada, Tiago Silva revelou que costuma tentar a sua sorte nos treinos. "Treino isso com o Bruno Varela. Sempre que o vejo na baliza, tenho a esperança de que a bola pode entrar… Vou tentando. Tive mais dificuldades perante o Andrew; [marcar golos] ao Varela é mais fácil [sorrisos]", atirou.Sobre a explosão de alegria que se fez sentir no estádio após o golo, o português confessa ser uma sensação difícil de descrever. "Os adeptos vibram muito com os nossos golos ou as nossas jogadas de perigo. É um sentimento muito bom, de alegria. Chega a ser difícil descrever o que se sente em momentos desses", frisou, expressando o desejo de que venha a protagonizar mais momentos do género.