Tiago Silva mantém ambição em alta: «Não podemos baixar a fasquia»

O empate no Bessa diante do Boavista foi uma areia na engrenagem de um Vitória que vive um dos melhores momentos da temporada. Segue-se um jogo com o Rio Ave, no qual Tiago Silva espera um regresso às vitórias, de forma a fechar o ano em grande. A título individual, o médio assume estar numa fase positiva, à qual quer dar continuidade."Perdemos dois pontos nesse jogo. Recuámos um bocadinho nos últimos 15 ou 20 minutos, dando a iniciativa do jogo ao Boavista, mas tratou-se de algo pensado e premeditado. Não baixámos no terreno por receio; simplesmente passámos a atacar em transições. E cumprimos essa estratégia à risca. Saímos do jogo, no entanto, com a impressão de que podíamos ter conquistado os três pontos.""Como profissional, nunca tinha marcado um golo olímpico. Todas as semanas treino bolas paradas e, por isso, de vez em quando experimento coisas diferentes. Aquele canto [direto] foi intencional. Apercebi-me de alguma intranquilidade no guarda-redes do Gil Vicente e resolvi cruzar direto para a baliza.": "Sempre fui um bom batedor de bolas paradas [cantos e livres] e, com o tempo, fui aperfeiçoando essa característica. Felizmente, tenho ajudado dessa forma a equipa, isso é o mais importante. Mas há outras opções. Não havendo o Tiago Silva, há o Dani Silva e o Tomás Händel, entre outros. O plantel tem excelentes executantes. A minha ausência nunca será um problema para a equipa.""Isso só dificulta a tarefa do treinador. E quem não está a jogar obriga os titulares a trabalharem cada vez mais. Esse é um dos segredos desta equipa. Quem não joga, quer roubar o lugar aos outros e obriga-os a trabalhar mais, mais e mais. E isso faz com que se verifique uma evolução. Essa competitividade interna tem sido uma importante chave para o sucesso.""O nosso objetivo seria sempre terminar o ano de 2023 a ganhar no nosso castelo, seja contra quem fosse. E ainda por cima jogamos em nossa casa. Tenho a certeza de que os nossos adeptos vão encher o Estádio D. Afonso Henriques. Serão aquele ‘boost’ que nos ajudará a ganhar a partida. Depois do que fizeram no Bessa, não podemos baixar a fasquia. Por um lado, o nosso desejo é que encham o estádio; por outro, queremos enchê-los de alegrias. Queremos terminar o ano em grande.""A Liga portuguesa é muito isto: imprevisível. Tão depressa uma equipa está em baixo como de repente reage. As equipas mais regulares andam normalmente pelos lugares cimeiros. A eliminação da Conference League, logo no começo da época, mexeu um pouco connosco, mas depois conseguimos retomar o caminho das vitórias e queremos muito alargar a atual senda positiva. Estamos no bom caminho e não queremos parar."