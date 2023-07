Tomás Händel: «Temos de acreditar em nós próprios»

Tomás Händel foi o porta-voz do plantel do V. Guimarães na véspera do primeiro jogo oficial da época e o médio encara com otimismo reservado o confronto desta quinta-feira, ante os eslovenos do NK Celje para a Liga Conferência."Há uma ansiedade positiva. Depois das férias e da pré-época, finalmente vamos ter o primeiro jogo oficial. A equipa teve tempo para preparar o jogo, assimilar as ideias. Sentimo-nos preparados para este desafio. Vamos ver se será a minha estreia. Já podia ter acontecido. Se acontecer será um marco importante para a minha carreira", começou por registar Tomás Händel."Com as ferramentas que hoje existem no futebol moderno, temos sempre acesso ao que o adversário faz. É uma equipa que tem jogadores com qualidade, caso contrário não estava nesta competição. Temos de acreditar no que podemos fazer, acreditar em nós próprios. Isso é essencial para seguir em frente", assinalou o médio na análise aos eslovenos antes de concluir a responder a uma questão sobre a tática dos vitorianos, cujo desenho é um 3x4x3."A equipa sente-se confortável neste sistema ou noutro que o mister proponha. O mais importante são as ideias e não a tática. Tenho-me sentido confortável, a equipa sente-se confortável, temos evoluído e estamos ansiosos por mostrar essa evolução no jogo. Acho que essa competição por um lugar é saudável. É sinal que os bons jogadores querem vir para o Vitória e que o Vitória consegue atrair bons jogadores. Quem está aqui não pode relaxar", concluiu, destacando também as muitas opções que existem para todos os lugares.