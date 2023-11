Tomás Händel: «Todos têm o sonho de vencer a Taça de Portugal»

Tomás Händel e Manu Silva, jogadores do V. Guimarães, estiveram esta quarta-feira na escola EB1 Poças Airão Santa Maria onde, entre outros temas, abordaram o jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal frente ao Länk Vilaverdense, agendado para sábado, pelas 20 horas. Händel frisou mesmo que os vimaranenses têm o "sonho de vencer" a competição."Tive essa conversa com as professoras, revelei-lhes as saudades que tinha de andar na escola. Gostava de ter tido esta oportunidade quando era mais novo de estar mais perto dos jogadores do Vitória. Ainda bem que o Vitória promove estas iniciativas que aproximam o clube das escolas do concelho"."Fisicamente e mentalmente estou em pleno, com mentalidade vencedora e competitiva, disponível a ajudar o Vitória"."Sabemos que a nossa massa adepta vive esta competição de forma diferente. Como vitoriano sinto o mesmo. Todos têm o sonho de vencer a Taça de Portugal, no seio do grupo o que desejamos é chegar o mais longe possível, eliminatória a eliminatória, com calma, para que possamos chegar lá"."A beleza da Taça de Portugal é mesmo essa, vemos equipas de escalões inferiores a deixar pelo caminho adversários da Liga [Betclic]. Sabemos que vamos encontrar uma equipa difícil e que apenas vamos passar a eliminatória se estivermos no nosso melhor"."O crucial é mesmo não fazer nada de diferente, continuarmos fiéis ao que temos sido, trabalhar de forma igual. Se pensarmos de forma diferente, por ser uma equipa de um escalão inferior, começamos a dar tiros nos pés"."Não, não sinto. Sinto que os adeptos do Vitória querem sempre ganhar, este ano não foge à regra. Estamos prontos"."Uma boa temporada passa por melhorar os registos da época passada. O que temos de fazer é continuar a trabalhar e crescer para potenciar os jovens que temos no nosso clube. No ano passado fomos às competições europeias, o Vitória tem de andar sempre nos melhores palcos, por isso temos de tentar fazer melhor que no ano passado"."O futebol moderno exige que o jogador se adapte de forma rápida aos diferentes sistemas de jogo. Sinceramente, acho que não é o sistema que é o mais importante mas sim as dinâmicas do mesmo. Estou perfeitamente adaptado. Cada sistema exige algo de diferente aos intervenientes, a mensagem que o treinador nos passa é clara e estamos a conseguir adquiri-la de forma clara. Os últimos resultados não são reflexo do que produzimos dentro de campo, mas se continuarmos a trabalhar desta forma vamos estar mais perto de ganhar".