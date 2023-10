Tomás Ribeiro e as trocas de treinador no Vitória: «Essas mudanças nunca prejudicaram o grupo»

Tomás Ribeiro, central de 24 anos, chegou ao Vitória no mercado de verão, era Moreno o treinador. Entretanto já passou pelo comando técnico Paulo Turra e, atualmente, é Álvaro Pacheco o homem do leme. O jogador do Vitória garante que estas mudanças no comando técnico não afetaram a estabilidade do grupo de trabalho. Ainda assim, a equipa está no 5.º lugar do campeonato, com os mesmos pontos do Sp. Braga."Ainda que a mudança técnica tenha acontecido duas vezes, não se sentiu dentro do grupo, é um grupo muito unido. É verdade que os jogadores são, provavelmente, os protagonistas deste jogo, mas sem as pessoas do staff, mais administrativos ou da rouparia, etc., se não estivermos todos a caminhar para o mesmo lado nunca corre bem. É muito o espírito familiar que temos criado no clube, e queremos cada vez mais que passe para a bancada", começou por dizer."Um família? Sem dúvida, eu acho que sim. Na minha curta carreira, sempre que apanhei grupos que se mantiveram juntos ao longo da época inteira, passando por momentos bons ou menos bons... Isso faz parte, é futebol, é o jogo, não jogamos sozinhos, agora queremos focar-nos em nós. Fatores externos que possam ter levado a essas mudanças de treinador nunca prejudicaram o grupo. As pessoas mais acima têm tido esse cuidado e o grupo manteve-se sempre muito focado", assegurou o defesa-central.Tomás Ribeiro tem cinco jogos feitos pelos clube vitóriano, que diz ser de "uma grandeza escondida". "Estou muito contente por estar no Vitória, é um clube ao qual já tinha estado associado noutros mercados. É, sem dúvida, um clube com uma grandeza escondida, por assim dizer, anda escondida há algum tempo. A passagem ainda é curta, mas não tenho dúvidas nenhumas que no que depender de mim e do grupo, o coletivo estará sempre presente", afirmou, admitindo o "sonho tremendo" de poder vir a conquistar algum título pelos minhotos. "Quando falo de mim falo dos meus colegas, dos administradores. Éum sonho muito grande e vamos fazer de tudo para que isso aconteça o mais brevemente possível", concluiu.