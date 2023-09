Tomás Ribeiro em estreia no V. Guimarães

A ausência de Mikel Villanueva, que nem sequer esteve no banco na derrota da Venezuela frente à Colômbia, abriu o caminho à estreia absoluta do reforço Tomás Ribeiro com a camisola do V. Guimarães.Suplente não utilizado no triunfo frente ao Vizela e na derrota diante do Benfica, na Luz, o central canhoto, vindo do Grasshoppers, foi lançado por Paulo Turra no onze inicial e demonstrou apetência a subir pela ala esquerda.