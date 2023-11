Tomás Ribeiro: «O nosso grupo é muito coeso e não se deixa abalar por nada»

Aproveitando a saída de Mikel Villanueva do onze devido a lesão, Tomás Ribeiro tornou-se presença constante na equipa titular do V. Guimarães. Em declarações ao Magazine da Liga Portugal, o central, que chegou aos conquistadores depois de uma experiência no Grasshoppers, abordou essa mudança, mostrando-se orgulhoso por ter sido aposta."Foi sem dúvida uma coisa que eu até nem estava à espera, mas assim que me falaram dessa oportunidade abracei o projeto. Não que estivesse infeliz no Grasshoppers, atenção. Quando um clube como o Vitória aparece a manifestar interesse, é sempre um orgulho. Tenho muito orgulho de estar a vestir a camisola do Vitória neste preciso momento. Tem corrido bem", referiu, antes de eleger o jogo mais especial: "Acho que o primeiro marca sempre. Foi em casa, frente aos adeptos, foi claramente especial. Também é um orgulho tremendo marcar com a camisola do Vitória. Espero não ficar por aqui."Já questionado sobre as mudanças de treinador já verificadas durante a sua ainda curta estadia em Guimarães, Tomás Ribeiro realça a forma como o grupo tem respondido à situação. "O grupo tem tirado o melhor de cada treinador. Acho que é assim que os grandes grupos trabalham. Essas mudanças nunca nos fizeram tremer. O nosso grupo é muito coeso, não se deixa abalar por nada. É uma família, como nós costumamos dizer. É muito fiel às suas ideias e, quem quer que chegue, vem sempre para ajudar", explicou, reconhecendo o peso da camisola do Vitória: "Pesa muito e nós queremos sempre dar o máximo. É uma responsabilidade muito grande. Todas as equipas do Vitória têm de entrar em qualquer jogo com o sentimento de ganhar, todas devem ter a responsabilidade de ganhar. Temos de fazer sempre o máximo para trazer os três pontos ou passar as eliminatórias na Taça de Portugal. Há sempre um sentimento de orgulho e responsabilidade acrescida."Apesar do bom arranque de Álvaro Pacheco no comando técnico, o central português admite que a equipa ainda tem muito a aprender. "Estamos a tentar beber tudo o que há do mister Álvaro. Ainda temos muito para aprender – o mister connosco, nós com o mister – para criar essa simbiose. E pretendemos que essa simbiose se estenda igualmente aos adeptos. O mister Álvaro é uma pessoa muito carismática, muito apaixonada pelo jogo. A caminhada que temos feito, nos últimos jogos principalmente, é sólida, mas como dizemos no futebol, o mais difícil não é lá chegar, é manter. Acreditamos que temos tudo para continuar esta caminhada muito, muito positiva, mas sabemos que não jogamos sozinhos. As outras equipas vão criar sempre dificuldades, mas nós vamos continuar a crescer. Não tenho qualquer dúvida. Temos de nos manter focados", garantiu, reforçando a importância de manter a mesma mentalidade independentemente da classificação."No último fim-de-semana goleámos frente aos nossos adeptos num jogo difícil, mas muito competente da nossa parte. No entanto, isso já faz parte do passado e agora temos de olhar para a frente. Seguem-se dois jogos antes da paragem e queremos terminar com seis pontos, continuando a pensar jogo a jogo durante o resto da época, independentemente do lugar em que estivermos. É um grupo com uma mentalidade muito forte e muito ambicioso e que nunca deixa de ter os pés bem assentes na terra", finalizou.