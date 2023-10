Tomás Ribeiro: «O Vitória merece troféus e está num ótimo caminho»

Tomás Ribeiro e Jorge Fernandes representaram o plantel do V. Guimarães, esta tarde, na visita à Escola EB1 Bela Vista, em São Torcato. Proporcionaram uma tarde bem diferente às crianças deste estabelecimento, mas sem tirar o foco do plano desportivo. É que o Vitória prepara-se para estrear-se na Taça de Portugal, este domingo, frente ao Moncarapachense, no Algarve."Temos de estar igualmente motivados como para os outros jogos. Sabemos que são jogos perigosos, temos de entrar com tudo, fazer um golo cedo facilita sempre mais as coisas. Nunca nos podemos descuidar das nossas tarefas porque podemos sempre ser surpreendidos, não podemos subvalorizar o adversário porque queremos vencer o jogo", começou por dizer Tomás Ribeiro, de 24 anos, que não atribui grande importância ao facto do desafio disputar-se no Estádio do Algarve e não no recinto do Moncarapachense."Sendo no Estádio do Algarve ou sendo no estádio do Moncarapachense continua a começar zero a zero. Vão estar as duas equipas a jogar fora, o que facilita menos o trabalho deles, provavelmente. Não vai alterar a motivação deles, continuam a jogar contra uma equipa da 1.ª Liga, num estádio grande. Acho que nenhuma das equipas vai sair beneficiada ou prejudicada por jogar no Estádio do Algarve", afirmou.O defesa-central, utilizado em cinco encontros esta temporada, espera uma caminhada "o mais longa possível" na prova rainha e lembrou que o Vitória "merece troféus". "Quando cheguei disse que o Vitória não tem tido os anos áureos que merece, a nível de troféus e tudo mais. É verdade que a massa adepta merece isso, o próprio clube merece isso, creio que o clube está num ótimo caminho. Cabe-nos a nós fazer o trabalho lá dentro. Serão noventa e tal minutos, esperamos nós, mas claro que esperamos que a caminha seja o mais longa possível. Temos um grupo ambicioso e também humilde, que tenta ter os pés bem assentes na terra, mas muito, muito ambicioso. A qualidade está lá, é preciso ter o foco e a motivação presentes", anotou o camisola 4.