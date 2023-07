Treinador do NK Celje aponta V. Guimarães como "favorito" na eliminatória da Liga Conferência

O treinador do NK Celje, Roman Pylypchuk, considera o V. Guimarães "um adversário desafiante, mas ao mesmo tempo muito atractivo".Na primeira reação ao sorteio da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, o técnico ucraniano apontou o Vitória como "o favorito", mas assegurou o NK Celje "não vai desistir já de antemão". "Respeitamos o adversário. Queremos o maior número possível de adeptos para nos apoiar no jogo em casa, os nossos jogadores merecem", acrescentou, citado pelas redes sociais do clube.Roman Pylypchuk sublinhou ainda a ideia de que "a experiência de defrontar um representante de Portugal, num estádio com capacidade para 30 mil espectadores, será certamente algo especial".